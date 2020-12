Il GF Vip continuerà fino al 15 febbraio, ma non tutti i personaggi presenti all'interno della casa hanno accettato di proseguire l'avventura oltre le date concordate a inizio programma. Insieme a Francesco Oppini anche Elisabetta Gregoraci, ha scelto di lasciare la casa più spiata d'Italia per passare il Natale col figlio Nathan Falco avuto da Briatore.



Nonostante l'uscita la bella Elisabetta è sempre fra i protagonisti del programma e questa volta a cadere vittima di una grande gaffe è stato il conduttore, Alfonso Signorini che, durante un balletto in studio, non accorgendosi del fatto che il suo microfono fosse ancora aperto, ha parlato apertamente del suo seno, pericolosamente a rischio fuoriuscita stretto all'interno dello strettissimo vestito rosso.



Ecco il video con la gaffe e le foto della bellissima Elisabetta nella nostra gallery.