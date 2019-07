Il Siviglia è vicino a chiudere l'acquisto dall'FC Vitorul del trequartista classe '98 Iani sHagi. A confermarlo è il padre Gheorghe in alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa: "Se non accadrà nulla di straordinario mio figlio firmerà per il Siviglia nei prossimi giorni. Al momento il denaro non è la cosa più importante, ciò che conta è prendere la decisione migliore per il suo futuro calcistico”. Un'operazione che interessa anche la Fiorentina, che riceverà il 30% sulla futura rivendita.