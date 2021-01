Le dichiarazioni rilasciate da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, a Radio Punto Nuovo: "L'azione che noi abbiamo svolto sul versante Covid-19 è stata fatta in un periodo di grande incertezza. Abbiamo utilizzato il regolamento UEFA e questo prevede in maniera molto semplice, che fino a quando una squadra può schierare 13 giocatori, si deve giocare. Questo è quanto. In Serie C abbiamo concesso un jolly ad ogni squadra, per poter rinviare la partita. Se non ci sono altre cose, il presidente deve far rispettare il regolamento a tutte le società in egual modo. A volte è veramente dura, si può andare oltre il regolamento e non far accadere liti tra società. Juve e Napoli da questo punto di vista è emblematico. Se guardi a una parte ha ragione uno, se guardi dall'altra ha ragione l'altra. Quanto accaduto è brutto, in un momento in cui il Paese sta piangendo i morti per il Covid. Il dialogo è fondamentale, cosa che non è accaduta in quella ormai famosa partita. L'Asl può intervenire, ma bisogna mettersi d'accordo, bisogna parlarsi. È accaduto anche da noi in Casertana-Viterbese. Non sono riuscito a mettere d'accorso le società, cosa dovevo fare? Rinchiudere tutti? Ecco che quindi la giornata dopo, quando la Casertana doveva giocare con la Juve Stabia e l'Asl ci ha comunicato che c'era un problema, subito abbiamo rinviato".