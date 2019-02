Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli é intervenuto su Radio Rai, a "Radio Anch'io Lo Sport", per dire la sua sull'incredibile caso sollevato dalla partita tra Cuneo e Pro Piacenza, disputata dagli emiliani con soli 7 giocatori per evitare l'esclusione dal campionato e persa per 20-0. "Nell'ultimo consiglio federale abbiamo deciso che chi non pagherà gli stipendi sarà immediatamente escluso dal campionato. Se per caso non ci fosse stato questo elemento di irregolarità, avremmo rischiato di compromettere l'esito del campionato. La Lega Pro doveva ridimensionarsi tanti anni fa? Siamo l'unica lega che è passata da 90 a 60 squadre auto riducendo il numero di società. Tre campionati fa abbiamo preso questa decisione ma non è cambiato niente. Il problema che dobbiamo capire cosa cambiare nel calcio italiano in generale e non solo nella Lega Pro. Ieri noi siamo stati in permanente rapporto e condivisione con Gravina, siamo tutti e due in doveroso rispetto e attesa del giudice sportivo, e domani ci vedremo per decidere cosa fare. Cosa mi aspetto dal giudice? Voglio avere rispetto. Ritengo una cosa: è stato violato un punto di lealtà sportiva incredibile. E' stato violato volutamente, con coscienza. Il giudice dovrà discutere su questo aspetto. C'è una responsabilità sportiva che è molto grave, ma c'è un altro fatto che mi inquieta: che i genitori non si siano opposti a mandare in campo quei ragazzini per il solo scopo di dire agli amici che i figli hanno esordito nel calcio professionistico".