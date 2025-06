Ghisolfi saluta: "Roma non si dimentica, ma la vita continua. Ranieri mago"

Ieri è stata ufficializzata la risoluzione contrattuale dell'ormai ex direttore sportivo, con la dirigenza che prenderà una forma diversa con Claudio Ranieri e Frederic Massara a guidare il progetto.Ghisolfi ha voluto dedicare un messaggio di saluto alla Roma e ai suoi tifosi con una lunga lettera sul proprio profilo Instagram.- Un capitolo si chiude.Grazie a Dan, Ryan e a tutta la famiglia Friedkin per l’opportunità di dirigere questo club magico.

Grazie a tutti voi a Trigoria per l’accoglienza a braccia aperte. Non mi sono mai sentito uno straniero, mi sono sempre sentito a casa.Grazie ai miei stretti collaboratori che danno tutto per la Roma.Grazie ai tre allenatori e ai membri dello staff della prima squadra che hanno lavorato ogni minuto con amore e dignità.E in modo speciale a nostro mago, Mister Ranieri.Grazie a ogni giocatore della squadra, che anche durante la tempesta non ha mai mollato. La nostra stella era la squadra.Grazie ai tifosi, che anche loro, nella tempesta, non hanno mai smesso di spingere la barca.Parto pieno di bei ricordi e di emozioni.

Parto con il sentimento di un lavoro svolto insieme. Con questo quinto posto finale nonostante le difficoltà.Una squadra ringiovanita. Un’organizzazione sportiva ristrutturata.E il meglio deve ancora venire per la Roma.In bocca al lupo a tutti voi del club, al Mister Gasperini e al mio successore.La vita e il calcio continuano.Ma Roma, quella, non si dimentica mai.Per sempre Forza RomaFlorent Ghisolfi