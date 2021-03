è stato costretto ad un nuovo intervento, questa volta al ginocchio sinistro per l'infortunio al legamento crociato anteriore. Ad operarlo ci ha pensato il professornoto primario di ortopedia della clinica Villa Stuart a Roma. L'ortopedico ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole:- "I tifosi del Napoli possono stare tranquilli: quella di Ghoulam è stata una classica rottura del crociato, con interessamento dei legamenti. Dovrebbe tornare tutto nella norma in un paio di mesi. Molto dipenderà da come il calciatore, poi, risponderà alla riabilitazione e al percorso di recupero. Nel giro di 4-5 mesi, comunque, Ghoulam tornerà come quello di prima".- "Assolutamente no. Non è mica un infortunio del genere che può mettere a rischio una carriera. Il ragazzo è determinato ed è pieno di volontà, ormai lo conosco bene. A 30 anni, non si può certo mettere una pietra tombale sulla sua vita calcistica. Oggi abbiamo calciatori che giocano fino all’età di 40 anni. Ghoulam lascerà Villa Stuart in un paio di giorni: più tardi vedrò come sta e faremo ulteriori accertamenti, per vedere come ha reagito all’intervento. Poi decideremo con il dottor Canonico quale percorso di riabilitazione sia migliore per lui".- "Ancora ‘sotto i fumi’ dell’anestesia, appena sveglio, Faouzi ci ha ringraziato. Tutti: dai medici, agli infermieri. E questa è stata una cosa che mi ha davvero commosso. Non capita spesso”.