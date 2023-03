Emanuele Giaccherini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato della sfida fra Fiorentina e Milan. Queste sono le sue parole:​ "Mi aspetto di vedere una bellissima partita giocata a viso aperto da entrambe. La Fiorentina vorrà alzare il livello e scalare alcune posizioni in classifica perché il suo campionato è al di sotto delle aspettative, ma in questo momento sta ritrovando freschezza e giocate anche grazie al passaggio del turno in Conference contro una squadra temibile. Anche il Milan si è ritrovato, hanno iniziato a vincere partite in modo sporco"



IL BOMBER - Cabral e Jovic? Il problema che ha avuto Italiano è stato quello dell'attaccante. Entrambi hanno alternato prestazioni positive ad altre negative, li ha fatti girare molto preferendogli addirittura Kouamé: cinque gol per uno e tre per l'altro sono davvero pochi. Rispetto a Vlahovic, quest'anno non c'è stato l'attaccante a risolvere i problemi. Non per snobbare la Conference, ma spesso la Fiorentina ha vinto 3-0 o 4-0 e secondo me è il campionato è il vero test. In Italia si affronta la partita con più concentrazione a livello tattico, ma la Serie A è questa e se hai una punta forte alla fine viene fuori