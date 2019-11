Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo Verona, parla di Sarri alla Juve e Conte all'Inter, suoi due ex allenatore. Queste le parole dell'ex Napoli a Radio Sportiva: "Sapevo che Conte all'Inter avrebbe subito dato la sua mentalità. Mi aspettavo che la squadra fosse lì dov'è in questo momento. Conte è un grandissimo allenatore, insieme a Sarri il migliore nel panorama calcistico. Ma si vede molto più la sua mano all'Inter piuttosto che quella di Sarri alla Juventus. Sarri è un grandissimo allenatore, insieme a Conte il migliore nel panorama calcistico".