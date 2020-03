Il centrocampista del Chievo, Emanuele Giaccherini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il livello della Serie B si è abbassato rispetto a dieci anni fa, quando c'erano grandi piazze e più soldi. Senza lo spirito giusto, oggi puoi vincere o perdere contro tutti".



"Fatte le debite proporzioni, Vignato è un po' Dybala. Gli piace dribblare, ha tecnica, deve lavorare e crescere. Ci penserà Mihajlovic a Bologna, l'ideale per lui".

"Chi è il Giaccherini di oggi? Sensi e soprattutto Barella, lui ha più fisicità e io più dribbling. Castrovilli sembra la mia parabola, anche lui partito dalla B. È uscito in modo prepotente, ora continui ad alzare il suo livello di calcio".