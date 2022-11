e le reazioni del mondo del calcio sulle trame oscure dell'ex capo della Procura dell'AIA si susseguono col passare delle ore. A parlare in termini molto negativi dell'operato dell'ex militare arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti èe successivamente tagliato dall’organico in quanto la sua sospensione ha superato i dodici mesi concessi come tempo limite per il reintegro.Queste le parole dell'ex direttore di gara della sezione di Trieste a La Repubblica: "Per un mero errore formale, D’Onofrio ha spinto affinché per soli 17 giorni di squalifica, superassi i 12 mesi sufficienti a farmi uscire definitivamente dalla Serie A. In casi simili, per errori formali, la segreteria segnala prima le incongruenze per poterle correggere. Non potevo essere punito per il rendimento in campo e allora si è attaccato ai rimborsi. Lo ha fatto anche con altri come Pasqua, Massa, La Penna, Robilotta".Giacomelli non si ferma e anzi aumento il carico delle accuse sulla figura di D'Onofrio: "Queste decisioni su dismissioni e promozioni in teoria spettano agli organi tecnici, maL'atto di accusa di Giacomelli si conclude così: ". L’arbitro La Penna sarebbe dovuto diventare internazionale al posto di un altro arbitro. Ma anche lui è stato accusato di rimborsi irregolari, squalificato, fatto fuori e poi reintegrato da D’Onofrio.".