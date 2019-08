Secondo quanto riportato da Sport in Spagna è emerso un giallo importante legato al futuro di David De Gea e di conseguenza della porta del Manchester United. Il portiere spagnolo non ha infatti ancora firmato il rinnovo di contratto che i Red Devils gli hanno proposto e per cui i media inglesi si sono spesi nel corso dell'ultimo mese. De Gea resta quindi in scadenza il 30 giugno 2020 e a gennaio potrà firmare un precontratto a parametro zero per la prossima stagione con qualunque club.