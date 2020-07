Un rigore penalizzante per due motivi: ha messo subito in salita la gara contro il Torino, ed è stato accompagnato dall'ammonizione letale per Ciro Immobile, diffidato, che salterà la gara contro il Milan di sabato sera. Il fischio di Massa, corretto ai fini del regolamento, riapre il dibattito sulla nuova regola relativa ai calci di rigore. La polemica arriva anche negli studi di Sky, Stefano De Grandis la porta avanti: “Secondo miracolo tecnico consecutivo. La Lazio ha una rosa limitata ma è riuscita a fare un’altra rimonta difficile. Ritengo il regolamento insulso e assurdo. Capisco che il regolamento dice che ogni fallo di mano in area, anche se involontario, è rigore ma l’ammonizione è davvero eccessiva. Chi ha scritto il regolamento va internato”.