Non solo il caso Griezmann, al Barcellona si apre un nuovo giallo: il rinnovo di Lionel Messi. Le trattative erano state avviate in maniera molto positiva, dettaglio confermato più volte dal presidente Bartomeu, ma ora la situazione è drasticamente: stop a ogni dialogo e addio possibile per la Pulce.



GIALLO - E' quanto sostiene Cadena Ser durante la trasmissione 'El Larguero': i recenti avvenimenti hanno fatto riconsiderare la situazione a Messi, che ha deciso di bloccare la trattativa per il rinnovo. Leo non vuole diventare un problema per il club e sarebbe stufo delle accuse velate che filtrano dalla dirigenza, secondo cui l'argentino sarebbe responsabile di alcune decisioni penalizzanti per i blaugrana. Per questo, il capitano sarebbe pronto a rispettare il contratto fino al 2021, per poi lasciare il Barça e cercare una nuova avventura altrove. Ma di intrigo si tratta e l'edizione odierna di Mundo Deportivo smorza la situazione: fonti interne dal Barcellona non confermerebbero lo stop delle trattative, mentre l'entourage del giocatore si trincera dietro un 'no comment'. Il giallo si infittisce, si sta davvero avvicinando il momento della separazione tra Messi e il Barça?