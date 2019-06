Il giallo Nzonzi continua. Il francese ha disertato le visite mediche in programma ieri a Villa Stuart, scatenando un vero e proprio caos nell’ambiente Roma. Oggi, in tarda mattinata, la sorella Karen ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video su un aereo diretto da Parigi Charles De Gaulle a Ginevra. Un video in cui, oltre alla madre, compare anche lo stesso Nzonzi. Al momento il tutto è stato rimosso, così come un’altra story comparsa sempre sull’account della ragazza, in cui lei stessa risponde ad alcuni tifosi giallorossi: “Mio dio, alcune persone sono davvero pazze. Gli allenamenti sono stati posticipati alla prossima settimana! Ora possiamo partire? Lo dovreste sapere se siete tifosi…“. Immancabili i commenti di risposta.