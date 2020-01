Ricardo Rodriguez e il Fenerbahce, una trattativa che inizia ad assumere i contorni di un giallo. Dopo una lotta testa a testa con il Psv Eindhoven, i turchi sembravano aver vinto il duello di mercato, complice la volontà del giocatore. Nei giorni scorsi, infatti, i gialloblù avevano trovato un accordo con il Milan su una base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, però, la trattativa è ora in una fase di stallo. Da Istanbul, infatti, non sono arrivate offerte ufficiali, nonostante la promessa fatta in precedenza.



COSA SUCCEDE - Il giocatore, ad ogni modo, non cambia idea: vuole lasciare il Milan per trovare spazio in vista di Euro2020 e vuole farlo in Turchia. Il Milan, dal canto suo, attende la giusta offerta: resta da capire il motivo dello stand-by turco, che evidenzia una scarsa professionalità. Altre fonti vicino al club di Istanbul raccontano la volontà del Fenerbahce di cambiare i termini dell'accordo, proponendo - anziché un prestito con obbligo di riscatto - un prestito secco fino a giugno. Una condizione che il Milan rifiuta in maniera categorica. Ricardo Rodriguez-Fenerbahce, un giallo in attesa di nuovi capitoli.