L’Inter frena, prende tempo, questioni diverse tra la punta e il portiere, ma intanto Simone Inzaghi è costretto ad attendere e potrebbe affrontare la tournée giapponese con uno di quei segnali da cantiere: “Lavori in corso”. Tempistiche sorprendenti, soprattutto dopo l’ufficialità dell’addio di Onana. Perchè, uscito il camerunense, tutti si aspettavano che l’Inter aggredisse la trattativa riguardante Sommer, almeno questi erano i piani, ma di mezzo ci si è messo il Bayern e probabilmente i rapporti che in questo momento i nerazzurri non intendono guastare.

- Vista dall’esterno, la faccenda può apparire alquanto strana:che potrebbe liberarsi dal Bayern a fronte del pagamento della clausola da 6 milioni di euro.Da Viale della Liberazione lasciano intendere che il Bayern ha chiesto tempo per cercare un portiere e che in cambio sarebbe poi disposto a rivedere la cifra per la cessione di Sommer al ribasso. Ma la domanda è un’altra:Dalla Germania, intanto, fanno sapere che in realtàvisto che non prenderanno più Mamardashvili.e spiegano come non ci sia fretta di chiudere.Il mercato è ancora lungo, ma probabilmente Inzaghi si aspettava di poter partire con a disposizione una rosa già più definita. La trattativa Sommer, comunque, non è tramontata. L’Inter continua a portarla avanti, insieme alla speranza di abbassare il prezzo della clausola probabilmente da 6 a 4 milioni. Avessi detto… Tutto abbastanza strano.