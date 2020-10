in Coppa Italia, poie Crotone: sono. Il tecnico per il momento non rischia, ha la fiducia e la stima die di, entrambi convinti del fatto che possa in tempi brevi raddrizzare il campionato che la squadra granata ha iniziato nel peggiore dei modi, con tre sconfitte in altrettante gare disputate., in programma domenica 8 novembre, la serie A si fermerà per lasciare spazio alle nazionali:Ovviamente, se nelle prossime cinque partite il Torino dovesse riuscire a raccogliere il bottino pieno, o quasi, non ci sarebbe bisogno di nessun vertice e Giampaolo manterrebbe saldo il proprio posto in panchina. Uno scenario che il tecnico spera che possa concretizzarsi, ma se lo augurano anche Cairo e Vagnati: anche perché un esonero a inizio novembre dell’allenatore sancirebbe un altro fallimento per quanto riguarda il progetto tecnico, dopo che già la scorsa stagione è stata ben inferiore alle aspettative.Se Cairo crede ancora in Giampaolo e nel fatto che possa risollevare il Torino, i bookmakers non sono dello stesso avviso: la quota riguardante l’esonero dell’allenatore è scesa dal 4,00 di inizio campionato a 1,65. Ciò che più conta per il tecnico è certamente avere la fiducia della società, ma è consapevole lui stesso chee che il Torino, già dalla partita di domani contro il Sassuolo, dovrà mostrare qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto vedere finora. L’8 novembre, in fondo, non è poi così distante.