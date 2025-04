Giampaolo a rischio? Il Lecce rilancia: "Confermato fino alla fine e ritiro a Bergamo"

Getty Images

Nelle ore successive alla disfatta casalinga delcontro il Como - 0-3 il risultato finale - in molti si sono domandati che ne sarebbe stato del tecnico dei salentini, in grave crisi di risultati e apparso estremamente sconsolato, tanto da abbandonare l'intervista post partita. Invece, all'indomani, ecco il comunicato ufficiale della società giallorossa:"L'U.S. Lecce nel ribadire,, la piena fiducia al mister Giampaolo, al suo staff ed a tutto il gruppo squadra comunica di aver anticipato la partenza per Bergamo al fine di svolgere in loco un periodo di ritiro".

Avanti con Giampaolo fino in fondo, dunque, nonostante un(Atalanta, Napoli, Verona, Torino, Lazio) e, unico attaccante centrale in rosa, nella gara di Bergamo. Anche per questo la società ha ritenuto di andare subito in ritiro in Lombardia.