Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla a Sky Sport a margine della premiazione della Panchina d’oro del momento che stanno attraversando i blucerchiati: “Abbiamo perso due partite con troppo gol subiti, è vero, e questo rende la sconfitta più rumorosa. Prima eravamo più solidi, le ultime sconfitte con Torino e Roma (entrambe per 4-1) vanno a rimettere un po' tutto in discussione, soprattutto l'autostima dei miei ragazzi. Bisogna però avere la forza di continuare a replicare quello che sappiamo fare, solo adesso possiamo uscirne fuori. Il derby in questo senso casca a pennello. Io amo la Samp e mi piace il lavoro che ho intrapreso con questo club. Gli alti e bassi ci stanno, questo è il campionato. Conto di ritrovare al più presto la continuità smarrita”.