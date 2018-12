La vicenda del rinnovo di Fabio Quagliarella ha movimentato le acque in casa Sampdoria negli ultimi giorni, specialmente dopo il contatto con il Milan, alla ricerca di un attaccante a seguito del 'no' di Ibrahimovic. Ieri però un annuncio molto importante è arrivato per bocca del tecnico Marco Giampaolo. L'allenatore blucerchiato, al termine della conferenza stampa, ha infatti rivelato una novità succosa sulla vicenda.



"Fabio Quagliarella firmerà per la Sampdoria" ha detto il mister doriano "Potete scriverlo tranquillamente. Ve lo dico io". Il Secolo XIX oltre a riportare la battuta fornisce anche i dettagli del contratto che il numero 27 andrà a sottoscrivere con il club di Corte Lambruschini. Il rinnovo dovrebbe arrivare entro la fine del 2018, sulla base dello stesso ingaggio percepito attualmente dall'attaccante (1,2 milioni a stagione) per un'ulteriore anno. La scadenza quindi verrà portata sino al 2020, si era parlato molto di un'opzione per il campionato 2020-2021, ma attualmente non sarebbe più una questione prioritaria. Al prossimo incontro tra la Samp e l'avvocato Bozzo però verrà definito anche questo aspetto.



Tutta la dirigenza doriana è sempre stata convinta del rinnovo di Quagliarella, a partire dal ds Osti passando per l'avvocato Romei fino a Marco Giampaolo. L'unico scettico, sino a qualche settimana fa, era proprio il presidente Ferrero, convinto però dal rendimento del capitano blucerchiato.