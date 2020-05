Marco Giampaolo e un futuro che resta tutto da scrivere. Dopo il fallimento al Milan, l'allenatore è rimasto fermo in attesa di un nuovo progetto intrigante. Oltre al Fenerbahce, anche il Torino pensa a lui per la panchina. Il Milan spera che dica sì almeno a una delle due proposte: in caso di addio andrebbe a risparmiare un anno di ingaggio, ovvero ben 4 milioni di euro lordi.