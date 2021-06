Il calcio propone eventi, quasi. Del tipo:Ci sono due casi emblematici che tutti abbiamo sotto gli occhi in questi giorni eppure facciamo finta di non vederli: riguardano Marcoe Eusebio. Non abbiamo niente contro di loro, ci mancherebbe, anzi sono professionisti seri e di sicuro buone persone. Se però non vogliamo essere ipocriti, dobbiamo dire chee siano sul punto di trovare ottime squadre dopo quanto hanno – o non hanno – combinato nelle ultime stagioni.: il primo è stato cacciato dale dal, il secondo dallae dal. Se vogliamo aggiungere un anno in più al nostro esame, possiamo vedere come Di Francesco di fallimenti ne abbia messi in fila addirittura tre: prima di Ferrero e Giulini,. Due percorsi recentiperfino nei tempi del tracollo: messi alla porta entrambi dopo 7 turni nella stagione 2019-2020, esonerati rispettivamente alla 18ª e alla 23ª giornata nell'ultimo campionato. Eppure adesso, l'ottava squadra della nostra Serie A, e, la decima. Ma perché?Certo Giampaolo e Di Francesco un merito l'hanno avuto, in queste due bruttissime stagioni:. Dal Milan alla Samp, dal Toro al Cagliari,, o comunque si sono salvate. Dubitiamo, però, che Sassuolo e Verona li abbiano scelti per usare il loro esonero come un amuleto.@steagresti