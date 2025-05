Giampaolo: "Farò il possibile e l'impossibile per salvare il Lecce"

Getty Images

Penultima giornata di Serie A e ilsi gioca il tutto per tutto per la salvezza. Al Via del Mare arriva il Torino nel 37esimo turno di campionato e alla vigilia della partita il tecnico dei giallorossiè intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "E' una partita cruciale. Le emozioni e le tensioni si gestiscono con il buon senso, con raziocinio, con riflessioni che comunque devi fare. Nonostante il cammino sia difficile, ci è capitato di stare sotto di un punto a due partite dalla fine. La squadra arriva da sconfitte, ma le prestazioni non sono state arrendevoli: siamo stati spesso e volentieri sconfitti di misura. Sarà una partita cruciale, ma la squadra sta bene, può giocarsi fino in fondo le sue possibilità".

- "Farò il possibile e l'impossibile per salvare il Lecce".- "Non è una questione di voglio o non voglio vedere, ora il risultato conta più di qualsiasi altra cosa. Penso che per raggiungere il risultato si debba proporre. Io ho analizzato il nostro percorso dalla partita con l'Udinese in avanti, l'unica partita dove abbiamo subito una sconfitta sonora è stata in casa con il Como, ma lì ho sbagliato io sbilanciando la squadra. Per il resto ci siamo giocati le nostre partite, con i pregi e i difetti, senza mai essere sottomessi. Si poteva fare qualcosa in più? Si poteva arrivare a questo punto con qualche punto in più? Assolutamente sì, ma ora quello che conta è la partita con il Torino. Dobbiamo fare di tutto per vincere e vedere cosa succede".

- "Se Gaspar ci dà garanzie gioca, altrimenti tocca a Tiago. Semplice".- "La scelta di N'Dri a Verona è stata di natura tecnico-tattica. Disponiamo di cinque esterni, uno diverso dall'altro. In quella partita servivano compiti di un certo tipo, che poteva assolvere N'Dri. Quindi è stata fatta una scelta di questo tipo. Gli esterni possono avere autonomia di 50-60 minuti, non ci sono problemi perché ne ho cinque. Ciò che conta è che giochino al massimo".- "Voglio dire che è la partita più importante dell'anno. So che ci saranno, come ci sono sempre stati, in casa e in trasferta. Nel calcio non ti regala niente nessuno, non c'è niente di scontato, non devi aspettarti nulla dagli altri. Guardiamo in casa nostra. So che il pubblico saprà fare la differenza".

- "Le vittorie le costruisci con le prestazioni nei 95 minuti, la squadra dovrà avere la forza di arrivare a capo del problema nei 95 minuti. Voglio una squadra lucida, la follia deve essere tecnica, nel senso dell'assunzione di responsabilità, quello sì. Ma deve far parte del bagaglio dei calciatori. Mi aspetto una partita giusta dal punto di vista della prestazione, per alterare gli equilibri c'è sempre tempo nel corso dell'incontro".- "Si può giocare, si può anche anticipare, l'importante è che ci sia un tempo tecnico, quattro giorni sono sufficienti. Avrei anche anticipato questa e guadagnato un giorno, si poteva fare. Però non cambia nulla".

- "Il Toro è una squadra solida, forte, il direttore Vagnati è stato brava ricostruirla nel tempo. Ci sono solo due giocatori rispetto a quando allenavo io, Milinkovic-Savic e Linetty, quest'ultimo lo portai io. Verranno a giocare la loro partita. Il Torino è una società storica di grande tradizione, il presidente è solido, la tifoseria è appassionata. Lì sono stato bene, in un momento particolare, in pieno Covid, senza poter fare mercato".- "Abbiamo sette giocatori per tre ruoli. Le scelte sono figlie di tantissime valutazioni. Alle volte ho preferito un palleggiatore, altre volte ho cercato caratteristiche diverse. La gestione dei sette centrocampisti fatta con onestà intellettuale credo sia la cosa più giusta. La concorrenza è alta, quando c'è competizione il livello si alza. Domani giocheranno i giocatori che ritengo più giusti per questa partita".