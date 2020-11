Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Torino, Marco Giampaolo, ha commentato il pareggio contro il Crotone.



GARA DIFFICILE - “Come ho detto alla viglia era una partita difficile, come si è rivelata. Sapevo che saremo arrivati all’incontro in pochi giorni, dopo aver giocato con il Genoa".



STRATEGIA - "Eravamo partiti con una strategia e l’abbiamo cambiata dopo ma senza concedere spazi agli avversari. Il Toro ha fatto una partita intelligente con le condizioni con le quali ci approdavamo a questa gara".



INTELLIGENZA - "Abbiamo saputo star con la testa dentro la gara, abbiamo concesso il palleggio al Crotone senza disperdere troppe energie. I giocatori erano poco brillanti, per questo voglio sottolineare l’intelligenza dei calciatori”