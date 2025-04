Giampaolo: "Il Como di Fagrebas è una grande travestita da provinciale"

AFP via Getty Images

, allenatore del, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Como, spende parole di elogio per l'allenatore dei lariani, lo spagnolo Cesc Fabregas: "Sta facendo un lavoro eccellente. Ho grande rispetto, mi piace molto come gioca, gliel'ho anche detto una ventina di giorni fa a Coverciano - si legge su Sportmediaset -. Il Como è una grande travestita da provinciale, ha poco da invidiare alle grandi. In questo momento del campionato dobbiamo prendere atto delle qualità ma dobbiamo fare il possibile per portare a casa una vittoria. Sarà una partita difficilissima, ma la squadra deve interpretarla nella maniera giusta".

Giampaolo aggiunge: "La lucidità deve avere la meglio sull'individualismo. Dobbiamo giocare da squadra, consapevoli del peso della partita. Il Como predilige avere il possesso palla, ma questo non deve avere ripercussioni su di noi dal punto di vista mentale. Non deve far perdere fiducia alla squadra, non la deve demoralizzare. È soprattutto un aspetto psicologico, mentale. Dobbiamo restare uniti, si lavora insieme, bisogna saper soffrire quando c'è da soffrire. Dobbiamo fare di tutto per vincere, questo lo sappiamo".