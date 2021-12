Poco meno di un anno fa Marco Giampaolo veniva esonerato dal Torino dopo un disastroso girone d'andata con pochissimi punti raccolti e la squadra in piena zona retrocessione. L'allenatore è però ancora a libro paga della società granata fino al prossimo 30 giugno, per questo motivo il presidente Urbano Cairo ha sperato che trovasse un accordo con lo Spezia che negli scorsi giorni lo aveva cercato.



Il no di Giampaolo alla società ligure costringerà invece il presidente del Torino a pagare lo stipendio (di 1,5 milioni di euro a stagione senza considerare quello dello staff) fino al termine di questa stagione sportiva.