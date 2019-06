Un weekend d'attesa per il, perché la giornata di lunedì potrebbe essere chiave per il futuro della panchina rossonera: si decidono le sorti di. Come evidenzia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti, il primo giorno della prossima settimana(inizio vertice previsto per le 17) per ribadire la volontà di trasferirsi a Milano. L'accordo tra Giampaolo e il Milan d'altronde è già stato trovato , resta da convincere il numero uno blucerchiato a liberare l'allenatore e, nonostante le aperture,, il che porterebbe ad aprire un tavolo di dialogo con, che prenderà le redini dell'area tecnica. 48 ore di trepidazione: lunedì può essere il giorno chiave per l'arrivo di Giampaolo al Milan.