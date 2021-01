Alla vigilia di, il tecnico granata,, ha così presentato la partita della sua squadra a San Siro in conferenza stampa. ", prima o poi anche la prima in classifica devi affrontarla. Mi preoccupa di più come è organizzato il calendario: il Toro è l'unica squadra che gioca in maniera così ravvicinata, con 5 partite in 13 giorni. Tutte le altre squadre hanno mediatamente un giorno o due di recupero in più".Poi sui singoli giocatori: "è un giocatore moderno, che può giocare sia davanti che come mezzala.insieme aè il giocatore che ha il più altro minutaglie nel Toro, quando mi dico che mi preoccupano gli impegni ravvicinati mi riferisco anche a questo.: non si devono far morire i giocatori di fatica o rischiare di perderli per mancanza di lucidità o prestazione fisica".Giampaolo è poi tornato sulla partita contro il Milan: "Il Milan ha dimostrato di essere una squadra forte anche con le assenze, quando riesci a costruire un filetto di risultati utili consecutivi è perché si è riusciti a costruire qualcosa di importante. Con le grandi finora non abbiamo mai portato a casa il risultato anche se abbiamo fatto buone partite, arriverà anche il momento in cui faremo buone gare e porteremo a casa il risultato".Sul momento del Torino: "I quattro risultati utili in classifica ci hanno permesso di lasciare l'ultimo posto e stare agganciati al gruppetto. Bisogna lavorare sulla continuità: questa è la strada da percorrere e premiati. Con la squadra ci siamo posti 'obiettivi di pensare a una partita alla volta. Il nostro obiettivo è fare bene sabato"."Il campionato è lungo, sono dieci mesi di travaglio. Le situazioni cambiano e le scelte possono essere diverse in base ai periodi per diversi motivi.erano e sono giocatori forti, anche quando non hanno giocato.sono anche loro giocatori forti, si allenano con professionalità. Ma il Toro è sopra a ognuno di noi, tutti devono concorrere a raggiungere l'obiettivo".Infine su: "A Rade auguro di guarire ben presto dal Covid. lo ha allenato all'Empoli, poi l'ho ritrovato al Milan anche se non l'ho praticamente allenato perché era reduce da un infortunio.".