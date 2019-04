Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto a Radio Rai dopo il ko di Torino: "Siamo partiti sotto ritmo, poco reattivi e poco lucidi nel trovare le soluzioni di gioco. Il Torino ti fa giocare poco, abbiamo avuto il torto di non rischiare qualche giocata per venir fuori da quelle situazioni. Non abbiamo giocato da Samp, un po' meglio nella ripresa ma lontani dai nostri standard: sono tutti spareggi, tutte partite difficili, il Torino è a quattro punti dal quarto posto, ma questo è un campionato equilibrato ed è tutto molto aperto. Le squadre che lottano per non retrocedere sono ostiche, le energie vanno la differenza. Bisogna tener duro. Ci siamo adeguati ai rimbalzi che al gioco pulito, non abbiamo avuto la lucidità necessaria. Belotti? Stava particolarmente bene e abbiamo subito il gol praticamente in dieci, come è successo all'andata: fa parte del gioco".