La conferenza stampa di presentazione di Davide Vagnati, il nuovo dt del Torino, è stata l'occasione per il presidente Urbano Cairo per parlare della questione allenatore. "Longo l'ho scelto io a febbraio, poi purtroppo il campionato si è fermato e non ha avuto modo di lavorare, ma ha il mio massimo appoggio" ha spiegato il presidente granata.



Cairo ha poi smentito le voci del possibile arrivo di uno tra Marco Giampaolo e Stefano Pioli, entrambi sotto contratto con il Milan e spesso accostati alla panchina del Torino: "​I vari nomi che leggo sui giornali sono delle fantasie assolute, capisco che per i giornali sportivi è un momento difficile non essendoci notizie e a volte si deve lavorare di fantasia ma qui si sta andando oltre l'immaginabile".