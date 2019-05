Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Parma: "Sono sempre molto critico con me stesso e con la squadra. Oggi abbiamo fatto una gran partita e avremmo dovuto evidenziare con una vittoria la differenza che c'è stata. Ho chiesto alla squadra di fare un finale da professionisti seri per rispettare la maglia, se stessi e i tifosi. Ci abbiamo provato fino alla fine a rimanere agganciati alle prime sette".



SUL FUTURO - "Timbrare un'altra stagione pensando di essere anonimi non mi sta bene. Voglio fare un altro step se ci sono le condizioni. Il mio percorso o va avanti oppure è difficile. Ci dobbiamo incontrare, altrimenti non sono più proponibile per rimanere alla Samp. Anche se dovessi rimanere fermo a casa. Se ci sono le condizioni andiamo avanti".