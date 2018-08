L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo ha presentato così in conferenza stampa la prossima sfida di campionato che vedrà i blucerchiati affrontare l'Udinese: "Una settimana fa ero deciso a non giocare Sampdoria-Fiorentina perché era giusto così, nel rispetto della città e del lutto. Quello che è successo al ponte Morandi è una tragedia insopportabile. Ma Genova non va compatita, va incoraggiata, va visitata. Sono solo un genovese adottato, ma posso assicurarvi che questa è una città bellissima. Ora però è tempo di esordire: è una gioia, ho sempre sensazioni piacevoli al debutto".



L'UDINESE - "L’Udinese ha tratti di calcio spagnolo, è diversa dalla squadra che siamo stati abituati a vedere nelle ultime annate. Ho notato passaggi interessanti. Velazquez ha portato qualcosa di nuovo, lo ringrazio per le belle parole spese nei miei confronti"



FORMAZIONE - "Scelte di formazione? Non sono difficili ora come ora, perché bisogna portare tutti alla migliore condizione possibile. Ho già l’undici in testa, ma non lo dico".



IL PARAGONE COL PASSATO - "Ogni campionato è diverso, fare paragoni con il passato è sbagliato. Forse avremo caratteristiche differenti dall’anno scorso. Non avremo gli stessi difetti e neppure gli stessi pregi. Nella scorsa stagione con le grandi facevamo bene, mentre faticavamo in trasferta con le piccole. Non è detto che quest’anno sia così".



TONELLI E SAPONARA - "​Tonelli e Saponara sono giocatori forti e di grande valore. Sono contento che siano arrivati qua. Vanno messi un po’ a posto fisicamente perché hanno giocato poco nell’ultimo anno. Ci sono giocatori in ritardo di condizione, vuoi per via degli infortuni, vuoi per il Mondiale. Ci stiamo lavorando. Saponara sta meglio di Tonelli perché ha potuto giocare un po’ di più e conosce benissimo il ruolo".



EKDAL - "Stiamo inserendo Ekdal, che deve migliorare sul piano fisico. Così come Tonelli che però conosce la linea a meraviglia. Parliamo di un giocatore di grande temperamento".