Parola a Marco. Negli ultimi tre anni, laè stata caratterizzata dall'impronta decisa di un tecnico che sembrava essersi perso e che invece oggi è tornato alla ribalta in Serie A, e che coltiva pure legittime ambizioni. ". Qui mi danno del talebano ogni tanto, perché non cambio sistema di gioco. Dietro un sistema di gioco c’è un mondo di lavoro, cambiare modulo manda i giocatori in confusione" ha detto a Dazn l'allenatore. "Se non li avessi allenati sul metodo ci starebbe cambiare, perché non avresti fissato un principio. Io sono molto coerente, non è una coerenza autodistruttiva, credo in quello che faccio, la porto avanti con passione ma la rivisito, la studio"."La sfortuna è figlia di qualcosa che io devo pensare di poter controllare, devo pensare anche di poter deviare la traiettoria di una palla solo con la forza della mente, senza rifugiarmi in un evento sfortunato" prosegue Giampaolo, che poi 'consiglia' alla Samp il prossimo allenatore. ". La missione è un ideale, la realizzazione di un pensiero alto che noi rincorriamo. Questo mestiere ti usura, ti toglie, ti rende arido, nei rapporti e negli affetti, è una cosa che non mi rende orgoglioso. Ero un calciatore mediocre, che però capiva come bisognava stare in campo, non avevo qualità, non ero veloce, avevo intelligenza calcistica ma non avevo i mezzi per esprimerla. Non avevo metodo, e il metodo è la cosa più importante per un allenatore".C'è tempo anche per un bilancio della sua avventura alla Samp: ". La matrice di tutte e tre è comune, ma le sfumature diverse. Giocavo il 4-3-1-2 già a Siena, poi a Empoli era nel DNA di quel club e io mi sono accorto subito che quella squadra respirava quel tipo di sentimento. Mi piacciono i difensori che sappiano giocare, centrocampisti aggiunti qualitativamente parlando, devi avere però anche lo spirito difensivo. Riguardo Skriniar mi sono accorto subito che aveva livello di attenzione altissimo, che ti permette di assorbire velocemente quello che l’ allenatore consiglia, un’applicazione feroce.".In chiusura si torna a quell'ambizione: "Il calcio è una competizione difficile, di settimana in settimana cambiano equilibri, riuscire a lavorare nello stesso club per un medio lungo periodo è già una grande vittoria".