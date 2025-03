Giana Erminio, appuntamento con la storia: la finale di Coppa Italia in una stagione di Serie C a ritmo di record

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

(foto ufficiale Giana Erminio)C'è una sorta di maestria nella gestione di un club che si appresta a vivere una giornata destinata, comunque dovesse andare, ad entrare nella storia.(ritorno l'8 aprile in Romagna) e un'attesa così non si era mai vissuta. Persino lo strepitoso rendimento in campionato, in particolare in un girone di ritorno che a cinque giornate dalla fine la possibilità di consolidare il proprio piazzamento playoff e chiudere con un punteggio record (attualmente la quota è 63, nella stagione 2016/2017),L'exploit è clamoroso – anche perché arriva dopo un percorso da imbattuti nella competizioni, con 5 vittorie ed un solo pari contro il Caldiero Terme e vittorie di prestigio contro Juventus Next Gen, Virtus Entella ed Avellino – ma non nasce dal nulla.Un modo di fare che, unito alla competenza e alla scelta delle persone (prima ancora dei professionisti) giuste al posto giusto, raramente fallisce. Può condurre a fisiologici momenti di difficoltà, ma alla fine paga sempre.(che dopo una carriera di 30 anni da allenatore è passato dietro alla scrivania, da vicepresidente),Allenatore giovane, di talento e dalle idee fresche e nuove: riportata la Giana in Serie C due stagioni fa vincendo il suo girone in D, ha centrato al primo colpo la qualificazione ai playoff e, distante appena 4 punti e detenuto dall'Albinoleffe, altra rivelazione e modello da seguire nel contesto del girone A.e diversi talenti che si stanno mettendo in mostra. Ben instradati e condotti dall'esperienza dei vari Pinto, Marotta e Lamesta, tra gli altri(terzino destro),(centrocampista centrale) e del difensore, insieme ai due ragazzi arrivati in prestito dalla Cremonese, Mattiae soprattutto il centravanti da 12 gol in stagioneAll'appuntamento con la storia, contro una squadra come ila sua volta in piena bagarre per un piazzamento playoffe di una coppa mai conquistata prima d'oggi – e allenata da un altro tecnico emergente di valore come Antonio Buscé –Sembra decisamente più distratto dall'appuntamento di domani sera il Rimini, che da fine febbraio ha accusato un vistoso calo di rendimento e di risultati (4 sconfitte nelle ultime 6 giornate), susseguente ad una lunga striscia positiva che da dicembre al periodo più recente l'aveva visto perdere soltanto in un'occasione.Calcio spettacolare e offensivo da una parte, opposto all'organizzazione difensiva e al senso della praticità dall'altra: tra Giana Erminio e Rimini è pure uno scontro filosofico. Con lo stesso desiderio di stupire e di scrivere un piccolo pezzo della propria storia e di quella del calcio di provincia. Il prossimo 8 aprile a festeggiare sarà però soltanto una.