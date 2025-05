Giana Erminio-Monopoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Giana Erminio

Eliminate Virtus Verona e Renate, laentra a far parte della fase nazionale dei Playoff di Serie C. Il primo turno vedrà i lombardi opposti al, terzo nel Girone C e dunque fresco di ingresso nel mini-torneo: match d'andata a Gorgonzola, ritorno in Puglia mercoledì prossimo.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Giana Erminio-Monopoli, sono info presenti in questa pagina.Nobile; Spedalieri, Auriletto, Gardoni; Mastromonaco, Vassallo, Esposito, Ghezzi; Delcarro, Calì; Kolaj. All. Foschi.Vitale; Bizzotto, Contessa, Viteritti; Valenti, Falzerano, De Risio, Calvano, Pace; Bruschi, Yeboah. All. Colombo.Giana Erminio-Monopoli sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 255).

Giana Erminio-Monopoli sarà disponibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.