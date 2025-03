Giana Erminio-Rimini: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Se in campionato entrambe sono in piena lotta per assicurarsi un piazzamento Playoff, rispettivamente nel Girone A e nel Girone B,hanno l'enorme chance di impreziosire le rispettive stagioni contendendosi la. Allo stadio 'Città di Gorgonzola'in casa dei lombardi, che dovranno poi giocare l'atto conclusivo del doppio confronto che mette in palio il trofeo in Romagna l'8 aprile. Chi vincerà la Coppa Italia di C acquisirà il titolo ad accedere al Primo Turno della Fase Play Off Nazionale e dunque, a prescindere dal piazzamento in classifica, una tra Giana Erminio e Rimini si qualificherà di diritto per la poule promozione. Se al 90' del match di ritorno il bilancio dei gol segnati dalle due squadre risulterà in parità, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Tutto su Giana Erminio-Rimini: data, orario, formazioni della finale d'andata e dove vederla in diretta tv e streaming.Giana Erminio-Rimini sarà trasmessa in diretta tv - in chiaro - su Rai Sport (canale numero 58 del digitale terrestre), nonché in pay per view su Sky Sport Calcio (202 di Sky) e Sky Sport (251 di Sky).Giana Erminio-Rimini sarà visibile anche in diretta streaming su NOW, RaiPlay e Sky Go.