Gianfelice Facchetti: 'I capitani oggi? Più banderuole che bandiere, come Icardi'

si appresta a vincere il suoun traguardo quello dellaa cui non ha contribuito sul campo Giacintoche ha vinto nelilultimo suo tricolore per i nerazzurri. Ma certamente l'ex capitano sarebbe felice di vedere dove sono arrivati i suoi successori, così come lo è suo figlio. Attore e scrittore, l'ultima sua fatica letteraria si intitola "", un libro in cui ripercorre i grandi capitani del passato ed evidenzia la mancanza di figure di tale spessore nel calcio di oggi.

Da Gigi, che "non fu mai capitano:" ai capitani meno noti. "Uno a cui sono legato? Bruno, perché senza di lui, forse, non sarei nato. È statoE gli prestò la macchina per raggiungere una balera nel lodigiano, dove Giacinto aveva appuntamento con, la ragazza che sarebbe diventata mia madre. Il bello è che lì i miei litigarono e papà, gelosissimo, tornando a Milano andò a finire in un fosso. Bolchi, la sua auto, non la rivide più", racconta Gianfelice a Oggi.

. Di questa vicinanza tra mio padre e Scirea si accorse anche Gaetano, il cantante degli, che in piena Calciopoli, quando la rivalità tra Inter e Juve era degenerata in odio,Mi disse che non riusciva ad andare a trovarli al cimitero. Per parlare con loro, saliva in montagna: a un passo dal cielo li sentiva vicini".Un esempio è. Dalla rappresentanza si passa alla rappresentazione: lui viene scelto non per il carisma, ma per una questione di marketing. Se bandiere cometorneranno a sventolare? Spero di sì. Con meno soldi, devi far funzionare di più la testa.è un modo di far capire che non è solo un pezzo di cotone".