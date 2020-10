L'ex allenatore Gianni Di Marzio, oggi apprezzato scopritore di talenti per alcuni club di Premier e Bundesliga, ha rivelato nel corso di una lunga intervista comparsa questa mattina sulle colonne del Secolo XIX di aver segnalato alla Juventus alcuni dei campioni più forti del terzo millennio, all'epoca ancora giovanissimi: "Continuo a cercare talenti in giro per il mondo - ha spiegato GDM - lo scouting è una cosa seria, bisogna muoversi, essere attivi. Lo sapete, di giovani poi diventati campioni ne ho scovati tanti, alla Juve avevo segnalato Messi, Aguero, Pato, avevo praticamente fatto prendere CR7 e li convinsi ad acquistare Ibra".