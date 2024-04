Gianni Petrucci grave per un incidente d'auto

57 minuti fa



Gianni Petrucci è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il presidente della Federbasket è stato coinvolto in un incidente lungo le strade di Valmontone (suo paese d'origine) ed è finito in una scarpata con la macchina (una Maserati), dove a bordo c'era anche sua moglie Raffaella, trasportata al Policlinico Tor Vergata. Invece Petrucci è al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a una tac alla testa.



LA CARRIERA - All'anagrafe Giovanni Petrucci (nato il 19 luglio 1945 a Roma), è stato presidente del Coni per quattro mandati consecutivi dal 1999 al 2013. E' stato segretario generale della Figc, svolgendo anche il ruolo di commissario straordinario nella stagione 2000/2001 e di commissario straordinario dell'associazione italiana arbitri. Nel 1991 ha ricoperto per sei mesi l'incarico di vicepresidente esecutivo della Roma. Dallo scorso 29 giugno è entrato a far parte del consiglio d'amministrazione della Salernitana.