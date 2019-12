Due stagioni alla Juventus per l'ex centrocampista, che dal 2005 al 2007 ha totalizzato 46 presenze. Arrivò dalla Lazio con la quale aveva vinto una Coppa Italia. Gioie e dolori in bianconero: uno scudetto - poi assegnato all'Inter - e una retrocessione in B dopo l'inchiesta Calciopoli. Ricordi di unache fu. Ai nostri microfoni Giannichedda ha presentato da doppio ex la sfida di stasera con la"Una bella gara. La Lazio è la squadra più in forma e gioca un buo calcio, la Juventus vorrà riscattare il mezzo passo falso con il Sassuolo. Non sarà una partita semplice".