Ex Juve ma non solo. Giuliano Giannichedda è anche uno degli ex compagni di squadra di Diego Simeone ai tempi della Lazio. I due hanno condiviso lo spogliatoio biancoceleste per due stagioni e lo abbiamo intervistato in esclusiva a pochi giorni dal decisivo match di Champions League contro l'Atletico Madrid.



Secondo lei quante possibilità ha la Juventus di passare il turno?

"Chiaramente l'Atletico è avvantaggiato ma la Juve ha giocatori forti che possono ribaltare la situazione. Sappiamo quanto sia forte l'Atletico Madrid, soprattutto quando parte da una situazione di vantaggio come in questo caso. La Juve ha campioni fortissimi che possono ribaltarla. Gli spagnoli sono chiaramente favoriti ma la Juve ci ha abituato anche a partite importanti. Sarà una grande partita e spero che la Juve ce la faccia".



