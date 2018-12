Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport del derby della Mole: “Non è solo una partita di calcio, produce molta adrenalina. Quello di Torino è un derby diverso, c’è una squadra che è sempre stata molto forte anche a livello di blasone, poi c’è un’altra che mette in campo il ‘cuore Toro’ per giocarsela contro l’avversaria. Sappiamo quanto sia forte la Juve tecnicamente, ma deve contrastare il Torino dal punto di vista caratteriale. Secondo me Pjanic sarà determinante, e giocando nel centrocampo a tre con Dybala sulla trequarti riesce a correre di meno e ha la possibilità di giocare più palloni con maggiore lucidità”.