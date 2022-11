Giappone-Costa Rica apre il programma di oggi dei Mondiali di Qatar 2022 e a partire dalle 11 allo Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan si deciderà un piccolo pezzo del gruppo E. I giapponesi dopo l'impresa centrata contro la Germania possono assicurarsi una grossa fetta del pass qualificazione, mentre per il Costarica è già gara da dentro o fuori. La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e sarà visibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.



LE PROBABILI FORMAZIONI

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Nagatomo, Yoshida, Itakura, H.Ito; Endo, Morita; J.Ito, Kamada, Tubo; Ueda. CT: Moriyasu.

COSTA RICA (4-4-2): K.Navas; Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Ruiz, Borges, Tejeda, Bennette; Contreras, Campbell. CT: Luis Suarez.