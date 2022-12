non può nulla sul pari di Perisic, molto attento sul tiro di Modric da fuori. Poi non para nessun rigore.: inizialmente patisce i movimenti della difesa a 3, poi si assesta.confeziona l'assist per Maeda, poi si perde Perisic sul gol croato e sbaglia uno dei rigori decisivi.sfiora subito il gol con un bel colpo di testa, conferisce sicurezza alla difesa grazie al gran fisico.: spina nel fianco della retroguardia croata, con le sue discese palla al piede.metronomo e cervello del centrocampo, da lui partono le azioni pericolose e sfiora anche il gol del 2-1senza infamia e senza lode, si preoccupa di non concedere spazi ma si nota davvero poco. (dal 106'5,5: non ripete la prestazione arrivata contro la Spagna)si vede poco in fase di spinta, preoccupato più di coprire che di offendere, il che sbilancia la squadra sulla destra (dal 64': padrone della fascia con le sue scorribande, impegna Livakovic da fuori, poi sbaglia il rigore nel finale).spreca la rete del vantaggio, poi si rende pericoloso dalla distanza (dal 75'entra per contenere)lotta su tutto il fronte offensivo, infastidisce la retroguardia croata e segna il gol del vantaggio da vero bomber opportunista. (dal 64'on è protagonista come nelle ultime gare, almeno segna il rigore nella lotteria finale)folletto peperino che non si ferma mai, suo il cross per Yoshida, decisivo per il gol di Maeda (dall'87'entra per dare personalità e fantasia, sbaglia il primo rigore che condanna i suoi)All.: il suo Giappone corre davvero tantissimo e ha le idee ben chiare, è la vera sorpresa dei Mondiali, ma è costretto a salutare per gli errori dagli 11 metri.incomprensione con Juranovic da cui scaturisce il gol del Giappone, compie due belle parate, su Endo e Mitoma. Para i rigori di Mitoma, Minamino e Yoshida, diventando eroenon molto attento, da una sua disattenzione nasce il cross del vantaggio nipponico.confeziona lo splendido cross per Perisic, assist da centrocampista.uno dei migliori difensori dei Mondiali, non sbaglia nemmeno stavolta.gioca al posto di Sosa perché più difensivo e da quel punto di vista non lo fa rimpiangere.illuminante come al solito, prova l'eurogol al volo dalla distanza, poi piano piano si spegne. (dal 98'ha la palla del vantaggio al 120' ma la spreca malamente)equilibratore silenzioso e poco appariscente, tocca tanti palloni ma ne sbaglia altrettanti, poi però realizza il rigore)si vede molto meno che nelle ultime occasioni, rimedia un giallo nel finale su una ripartenza nipponica e poi lascia il posto. (dal 98'Dalic lo sceglie per conferire rapidità e imprevedibilità, lui si adegua ai ritmi compassati di fine gara, ma calcia un buon rigore).svaria molto, il che lo rende meno incisivo in zona gol e lo sfianca. (dal 68'pericoloso di testa, decisivo con il rigore finale, come a Doha col Milan): spreca la prima occasione d'oro della partita, poi sparisce (dal 62'subito vicino al vantaggio di testa, ne prende davvero poco ed esce) (dal 106'entra per calciare il rigore ma lo fallisce).lama affilata sulla sinistra, segna il pesantissimo gol del pari con una frustata di testa che lo porta a 6 gol nei Mondiali, come il monumento Davor Suker, e va vicino al bis dalla distanza. I difensori giapponesi non lo tengono e lui si esalta. Ha preso parte attiva a 10 degli ultimi 14 gol ai Mondiali della Croazia, solo Messi ha fatto meglio. (dal 106'allunga la difesa giapponese con le corse di fine gara).All.la sua Croazia in questi Mondiali non ha mai convinto appieno, complice un ricambio generazionale non adeguato e un gioco ormai stantio, però non molla mai e arriva ancora almeno ai quarti di finale.