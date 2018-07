Al termine del tiratissimo ottavo di finale che ha visto il Belgio vincere per 3-2 contro il Giappone, ha parlato il ct degli asiatici Akira Nishino, spiegando con amarezza: "Volevamo vincerla questa partita. Credevo la nostra squadra fosse forte abbastanza, almeno quanto il Belgio. Avevo piani differenti nella mia testa: siamo partiti molto bene ma alla fine abbiamo concesso un gol che non mi aspettavo- precisando- quando noi eravamo sullo 2 a 0 non ho cambiato i miei giocatori, volevo davvero segnare un'altra rete e le occasioni le abbiamo avute. Controllavamo la palla ed il gioco, ma giunti a questo punto, il Belgio ha alzato il livello della manovra. Quando recuperavamo palla su punizioni e calci d'angolo, dovevamo chiudere la partita. Chiaramente pensavo che sarebbero arrivati i tempi supplementari, ma i non mi aspettavo quella tipologia di contropiede e i miei giocatori non si aspettavano che in pochi secondi la palla sarebbe arrivata nella nostra metà campo e questo può avere deciso il match".