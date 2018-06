Pur perdendo con la Polonia, ma grazie al contemporaneo ko del Senegal per mano della Colombia, il Giappone ottiene il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale grazie a un minor numero di cartellini gialli rispetto alla formazione africana. E' la prima volta che si verifica questo scenario nella storia del Mondiale. Decisivo a Volgograd il primo gol in nazionale di Bednarek, al 59°, che sfrutta un calcio di punizione per battere Kawashima. Il Giappone fa turn-over rispetto al pari col Senegal, lasciando in panchina soprattutto Inui e Kagawa, oltre all'ex milanista Honda, e affidandosi a Usami in attacco. E' sua la migliore occasione per i nipponici, col destro respinto da Fabianski (preferito allo juventino Szczesny); la Polonia, già eliminata, si affida ancora a Lewandowski in avanti, ma a costringere Kawashima alla parata più difficile della partita è un colpo di testa di Grosicki al 32°.



Nella ripresa, la squadra di Nawalka riparte più forte e sblocca meritatamente il risultato poco prima del quarto d'ora; al 74°, Lewandowski ha la grande chance per raddoppiare, ma spreca in spaccata da buonissima posizione, a tu per tu, col portiere avversario. Nel finale, alla luce anche delle notizie da Samara, col Senegal sotto di un e nuovamente condannato a una differenza reti pari a quella del Giappone (0), esattamente come i punti in classifica (4) e le reti realizzate (4), gli asiatici e i polacchi non si fanno più male. La classifica del Fair Play premia la nazionale di Nishino (4 cartellini gialli), il Senegal (6) torna a casa.