Il calcio sta ripartendo, lentamente, in tutto il mondo o quasi, ma almeno per ora tutte le gare resteranno a porte chiuse e sono tante le invenzioni che i vari club o le varie leghe si stanno inventando per provare comunque a coinvolgere gli appassionati da casa.



In Giappone, ad esempio, c'è chi sta sperimentando un'app per telefono che permetterà ai tifosi di interagire durante la partita direttamente da casa. Si chiama Remote Cheerer powered by SoundUD ed è stata sviluppata da Yamaha Corp. Fra le opzioni ci sono quella di applaudire, incitare e anche fischiare i calciatori della propria squadra del cuore. C'è anche l'opzione che permette di mandare messaggi vocali che saranno poi trasmessi allo stadio con un sistema di altoparlanti installati all'interno dell'impianto.



L'app, riporta Repubblica, è in via di perfezionamento, ma è già stata sperimentata all'interno nel corso della gara fra Jubilo Iwata e Shimizu S-Pulse ​all'interno del Shizuoka Stadium Ecopa ed ha mostrato risultati altamenti soddisfacenti.