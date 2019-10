L'ex leggenda del Manchester United Ryan Giggs ha provato ad analizzare la crisi dei Red Devils: "​Solskjaer è l'allenatore giusto, lo conosco come giocatore e come persona. In questa situazione allenare lo United non è semplice ma il rendimento fino ad ora non è da buttare. Credo però che manchino 5 o 6 acquisti per fare il salto di qualità, soprattutto manca un giocatore di qualità che con le squadre piccole fa la differenza".