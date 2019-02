Il ct del Galles e leggenda del Manchester United Ryan Giggs non ha dubbi sul fatto che Ole Gunner Solskjaer meriti la conferma come tecnico dei Red Devils: "Non avrei fretta perché non vorrei rischiare di cambiare la situazione attuale. Programmare è più importante che annunciare. Guardate Guardiola: ha avuto i giocatori che voleva al Manchester City l'anno prima di arrivare. Quindi, se sarà Ole, tenere la notizia all'interno del club e iniziare a programmare. Bisognerebbe identificare due o tre giocatori che servano per vincere Premier e Champions League", riporta Sky Sports UK.