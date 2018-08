Ryan Giggs, ct del Galles, ha parlato del ruolo di Gareth Bale nel Real Madrid: “Quando uno come Ronaldo se ne va, c’è sempre un riflettore puntato su chi lo sostituisce. E’ un enorme vuoto da riempire, ma Gareth ha l’esperienza di chi gioca in quel club da tanto tempo. Ogni anno c’è tanta pressione su di lui, ma l’ha sempre gestita in modo brillante. Quest’anno sarà diverso perché Cristiano è partito, ci sarà maggior attenzione sui giocatori che sono rimasti. Bale ha iniziato benissimo la stagione, ma non c’è stato mai un momento nel quale ha giocato male. Penso che il problema sia stato negli infortuni, ma quando gioca lo fa sempre bene, che faccia gol o meno”.